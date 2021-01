Les llars d'infants privades de Catalunya reclamen una única xarxa educativa 0-3

12.01.2021 | 11:49

L'Associació Catalana de Llars d'Infants, l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya i la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya reclamen una única xarxa educativa per a l'etapa de 0-3 anys. En aquest sentit, les associacions d'educació infantil de primer cicle denuncien l'existència de dues xarxes paral·leles, una que forma part del departament d'Educació i, per tant, que està regulada per la Llei d'Educació Catalana (LEC), i l'altra no. Aquestes entitats volen una normativa que sigui igual per a tothom i que es deixi de generar confusió entre la ciutadania amb denominacions similars, com ara els que s'anomenen llars de criança (mares de dia) i els centres de suport familiar, entre altres, que estan experimentant un increment destacat des de l'inici de la pandèmia.