Les dones lideren millor les empreses en temps de pandèmia

12.01.2021 | 12:18

Tant homes com dones creuen que el lideratge femení és millor en temps de pandèmia. Aquesta posició unànime entre les dones i preferent entre els homes es desprèn de l'estudi "Com liderar presencialment i en remot arran de la crisi de la Covid-19. Comunicació, gestió del canvi i la transformació de competències" realitzat per Sílvia Cóppulo, directora de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa i professora de la UPF Barcelona School of Management. Així, l'informe conclou que el 78% dels càrrecs directius creu que en temps de pandèmia lideren millor les dones que els homes, i el 62,8% opina que les persones majors de 45 anys lideren millor que les joves.