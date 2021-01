La catalana Fátima Ofkir no figura entre els indultats pel sultà d'Oman

Efe

12.01.2021 | 11:48

La catalana Fátima Ofkir, que compleix condemna per narcotràfic a Oman, no es troba entre els 118 estrangers indultats pel sultà Haitham bin Tareq al Said amb motiu del primer aniversari de la seva assumpció del poder, segons han confirmat fonts d'Afers Exteriors.

El ministeri que dirigeix Arancha González Laya s'havia interessat per si la jove de L'Hospitalet de Llobregat, condemnada a cadena perpètua, es trobava en la llista dels convictes afavorits amb el perdó real.

Ofkir és la presa espanyola més jove que compleix condemna fora del país i Exteriors ha estat negociant la seva repatriació i un acord amb el Govern omanita perquè pugui complir condemna en una presó espanyola.

Les gestions es van iniciar al maig, quan Ofkir ja feia dos anys que estava empresonada en una presó d'Oman després que fos captada per una xarxa de narcotraficants a Espanya i enviada a recollir un paquet amb set quilos de morfina a un hotel omaní amb l'objectiu de transportar-lo fins al seu país.

Malgrat que la jove va abandonar la missió que li havien encarregat, la policia omanita va irrompre al seu hotel i va trobar en un armari el carregament de droga. Des de llavors, és a dir, des de l'agost del 2018, la Fátima està empresonada.