El virus desaccelera a Catalunya, malgrat que puja la pressió als hospitals

Efe

11.01.2021 | 11:58

Els indicadors epidemiològics de la Covid-19 han millorat a Catalunya per segon dia consecutiu, tot i que segueix augmentant la pressió als hospitals, on hi ha 2.383 persones ingressades amb coronavirus, un total de 27 més que ahir. D'aquests 2.383 pacients, fins a 470 estan greus a les Unitats de Cures Intensives (UCI), dotze més que ahir.

També segueix augmentant la mortalitat d'aquesta tercera onada de l'epidèmia, que ja s'ha cobrat des del març un total de 17.628 vides a Catalunya, de les quals 70 van notificar-se ahir.

Segons les dades actualitzades avui pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG), l'índex que mesura el creixement potencial de la pandèmia, ha tornat a baixar i s'ha situat en 546 punts, 30 menys que ahir, tot i que l'índex de casos acumulats per cada 100.000 habitants els últims 14 dies (IA14) ha crescut de 445 a 468.