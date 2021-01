Mínimes de rècord en una Catalunya que seguirà congelada fins dimecres

Efe

11.01.2021 | 12:16

L'aeròdrom de Das, a la Cerdanya gironina, ha registrat la temperatura mínima més extrema aquesta matinada, amb -17,7ºC, mentre que altres localitats com Prades (Baix Camp) o Vielha (Val d'Aran) han baixat dels 10ºC negatius, en un episodi de fred que durarà fins dimecres.

Segons les dades recopilades per Efe del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Das ha tornat a registrar avui la mínima més severa en un lloc habitat, sense comptar les estacions meteorològiques d'alta muntanya, amb -17,7ºC, seguida de Prades (-10,4ºC) i Vielha (-10,3ºC).

A Puigcerdà (la Cerdanya), el termòmetre ha baixat fins als -9,5ºC, a Tírvia (Pallars Sobirà) fins als -9,4ºC i a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) a -6,7ºC.

També han mesurat mínimes extremes Molló (-6,7ºC), Gisclareny (-6,7) i Maials (-6,1ºC).

Segons els pronòstics meteorològics del SMC, les properes dues nits i matinades es mantindran les temperatures mínimes severes, en alguns llocs com no s'havien vist en dècades, de manera que seguirà activat l'avís de situació meteorològica de perill per fred.