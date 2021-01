Educació i Salut duran a terme cribratges als professionals educatius a partir del dilluns

08.01.2021 | 11:55

Els departaments d'Educació i Salut duran a terme cribratges a tots els professionals dels centres educatius a partir del proper dilluns, i de forma progressiva i esglaonada. Aquesta actuació forma part d'una estratègia de control i seguiment de la pandèmia de la Covid-19, i tenen per objectiu seguir treballant per tal que els centres educatius siguin espais segurs, com ho han estat durant el primer trimestre del curs 2020-21. Els cribratges es posen en marxa a la represa del curs escolar després de les vacances del primer trimestre per tal de fer més segura la tornada als centres.