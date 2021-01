07.01.2021 | 13:34

A l'espera que a les properes hores les temperatures baixin encara més i que la cota de neu se situï a pocs centenars de metres sobre el nivell del mar, aquest dijous hem tingut una primera nevada al cim de la Mola, al monestir de Sant Llorenç, on s'han pogut captar imatges com la que il·lustren aquesta notícia. Al poble tampoc s'han quedat curts. Aquest dia de Reis l'estació meteorològica del Casal de Cultura va marcar 2'8º sota zero.