El metge Oriol Mitjà fa una dura crítica al Govern per la gestió de la pandèmia

05.01.2021 | 11:38

L'infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, Oriol Mitjà, ha tornat a criticar públicament la gestió de la pandèmia que està fent el govern català i ha dit sentir-se "cansat, frustrat i avergonyit" per aquesta gestió. "Govern, estem cansats, frustrats i avergonyits per la gestió de la Covid-19. No només per les mesures d'ahir dilluns (en al·lusió a les noves restriccions decretades pel Govern), també per les vacunes, la rave, el Nadal, les residències, els antígens, ferrovial i un llarguíssim etcètera", ha escrit al seu perfil de Twitter. El tuit ja ha obtingut en poques hores més de 21.000 'm'agrada' i ha estat retuitejat més de 7.000 vegades. Mitjà, que a l'inici de l'epidèmia va ser assessor del govern català i que va denunciar que el vicepresident català, Pere Aragonès, el va vetar per exercir una alta responsabilitat de Salut Pública de la Generalitat i dirigir la gestió de l'epidèmia, ha demanat en el seu tuit: "us prego que deixeu que us ajudin experts externs".