L'alcaldessa de Rubí, positiu en Covid-19

Rubí

05.01.2021 | 18:31

L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ha anunciat a través del seu compte d'Instagram que ha donat positiu per Covid-19. "Després d'uns símptomes m'he fet la prova i he donat positiu", explica. El missatge gravat al seu Instagram recorda que, malgrat que no podrà assistir a la benvinguda als Reis aquesta tarda, ha fet la delegació al Mag Rubisenc perquè entregui la clau de la ciutat a Ses Majestats. La primera edil recorda que la benvinguda es podrà seguir a les xarxes socials municipals.