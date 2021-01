La Cambra demana a Govern central pla d'ajudes empresarials de 3.800 milions

05.01.2021 | 12:03

La Cambra de Barcelona ha urgit aquest dimarts el Govern a aplicar un pla "clar i contundent" d'ajudes a les empreses catalanes per compensar l'impacte de les noves restriccions per frenar la Covid-19, que estima hauria d'arribar als 3.800 milions d'euros.Segons el parer de l'organisme cameral, l'Estat hauria de destinar ja en ajudes a les empreses catalanes un mínim de 800 milions, a més d'altres 3.000 milions acumulats durant el temps que duri la pandèmia. En un comunicat, la Cambra que presideix l'independentista Joan Canadell ha assegurat que aquests 3.800 milions d'euros correspondrien a una compensació del 50% de les pèrdues ocasionades per la Covid-19. Aquesta quantitat, ha detallat, se situa "per sota de les compensacions que han fet altres països com França (del 60%) o Alemanya (del 75%)". La Cambra ha emplaçat la Generalitat a "exigir" una transferència de 3.800 milions d'euros a favor de la Generalitat ja que l'administració catalana no té capacitat per endeutar-se el mercat.