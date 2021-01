Trilla afirma que Salut ha pecat de voler "córrer massa" en la vacunació

Efe

04.01.2021 | 11:57

El cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha dit que el departament de Salut "ha pecat de voler córrer massa" en la vacunació i per això no ha complert les expectatives i només ha vacunat un 13 per cent de les persones previstes.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Trilla ha reconegut que s'ha vacunat una "xifra baixa" de persones i ho ha argumentat en el fet que es va accelerar una setmana l'aprovació de la vacuna i la majoria dels governs pensaven començar a vacunar aquesta setmana.

"Hi ha hagut també alguns problemes logístics amb les caixes especials per transportar les vacunes, i s'han de formar i posar a punt equips d'infermeres per anar a les residències, i això ha costat molt lligar-ho", ha explicat.