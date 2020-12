El PP fitxa Lorena Roldán, portaveu de C's al Parlament

Efe

30.12.2020 | 11:32

La que fins ara portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ha anunciat avui per sorpresa el seu fitxatge pel PP, quan queden pocs dies per les eleccions catalanes del 14 de febrer.

Roldán, que va guanyar les primàries de Ciutadans i que l'estiu passat va ser apartada per la direcció com a candidata a la Generalitat per aquesta formació (ho serà Carlos Carrizosa), protagonitzarà avui al matí un acte titulat "Sumant per Catalunya". El durà a terme al costat del cap de llista del PP per Barcelona, Alejandro Fernández.