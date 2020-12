S'elaboren recomanacions per evitar la desinformació sobre les vacunes de la Covid-19

29.12.2020 | 17:24

Només un 40% de la població acceptaria de manera immediata vacunar-se contra la Covid-19, segons les dades més recents que ha publicat en un comunicat de premsa el departament de Salut. El motiu és, segurament, la desinformació sobre la vacuna. Per evitar això, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), de manera conjunta amb el departament de Salut, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, han elaborat unes recomanacions en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la Covid-19. El text reconeix que els beneficis de la vacunació per al conjunt de la societat estan àmpliament provats i que els mitjans de comunicació tenen la funció d'informar de manera veraç en relació amb la seguretat i l'eficàcia de les vacunes. El fet que hi hagi representants dels mitjans de comunicació és perquè es considera que els informadors poden contribuir a lluitar contra la desinformació que, en en el cas de la vacunació contra la Covid-19, constitueix una amenaça a la salut pública.