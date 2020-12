La Fecasarm preveu més de 500 festes il·legals la nit de Cap d'Any

29.12.2020 | 12:41

La Federació d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) preveu la celebració de més de 500 festes il·legals la nit de Cap d'any a causa de les restriccions i el col·lapse dels serveis policials i d'emergències. El sector exigeix a la Generalitat que activi l'oferta legal per contrarrestar una part de l'oferta il·legal prevista per a la nit de més concentracions de l'any. Mentre restaurants i locals d'oci nocturn romandran tancats tota la nit, amb pèrdues de més de 200 milions d'euros, els àpats i festes amb familiars, amics i desconeguts en espais no adaptats per aquestes concentracions es dispararan.