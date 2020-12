El Govern anuncia 4,3 milions per compensar la Cerdanya i el Ripollès

Efe

24.12.2020 | 10:21

El Govern aprovarà dimarts que ve una transferència de 4,3 milions d'euros en concepte d'ajudes als sectors afectats pel confinament decretat a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Per exemple, els establiments hotelers i les cases rurals, els restaurants i els bars, els comerços, així com les activitats turístiques.

Així ho ha anunciat aquest dijous en declaracions a la Cadena SER el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, després que aquest dimarts l'executiu català acordés un confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès, on només es pot entrar per causes justificades i es tanca la restauració, les activitats esportives sota sostre i bona part de les activitats culturals.