Més de 2.820 contagis i 36 morts per la pandèmia en les últimes 24 hores

Els hospitals fan una crida a la responsabilitat per evitar un Nadal crític.

Els hospitals fan una crida a la responsabilitat per evitar un Nadal crític.

24.12.2020 | 10:25

Catalunya ha sumat 2.820 nous contagis i 36 morts per la Covid-19 en les últimes 24 hores, tot i que ha tornat a baixar per quart dia consecutiu la velocitat de propagació, que s'ha situat en 1,24, nou centèsimes menys que ahir i ha baixat el nombre de pacients ingressats. La lleugera millora dels indicadors epidèmics fa que el risc de rebrot (EPG), que mesura l'índex de creixement potencial l'epidèmia, hagi baixat 14 punts respecte a ahir i avui és de 335, un risc encara extrem. Segons les dades epidemiològiques actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, el descens del risc de rebrot allunya una mica l'entrada en una possible tercera onada de l'epidèmia a Catalunya, que fins ara ha causat 16.747 morts, 36 d'elles notificades en les últimes 24 hores. Els pacients amb la Covid-19 ingressats avui als hospitals catalans ascendeixen a 1.580, un total de 53 menys que ahir, dels quals 314 estan greus a les UCI, 18 menys que el dia abans.