La Policia Local incorpora un dron per rebre imatges en temps real des de l'aire

Matadepera

Emili González

22.12.2020 | 20:18

El dron "Delta" va sobrevolar, ahir al migdia, la Plaça de l'Ajuntament de Matadepera. Es tracta de la nova eina de la qual disposa la Policia Local per tal de garantir la seguretat ciutadana i, d'una manera especial, per evitar eventuals robatoris als habitatges de la localitat. El cos policial va presentar l'aparell a través d'una demostració de totes les funcions que pot arribar a fer.

"Delta" té un pes de 3,5 quilos i disposa de diversos accessoris que poden unir-s'hi. Per exemple, una càmera tèrmica, que pot servir per comprovar si una persona es troba amagada en un lloc determinat a partir de l'escalfor que emet. També compta amb una sirena i megafonia, a fi que la policia hi difongui els seus missatges. A més, el dron pot dur un focus mitjançant el qual els agents podrien detectar persones amagades en un edifici o enmig del bosc.

Però si per alguna cosa destaca el dron és per ser pioner a Catalunya en tenir la capacitat de transmetre imatges en temps real directament al centre policial. D'aquesta manera els agents poden seguir des de la comissaria la informació en "streaming" que la màquina els transmet, i fins i tot poden fer-ho des de les "tablets" dels mateixos cotxes patrulla.

El cap de la Policia Local de Matadepera, Xavier Cabot, assenyala que "el dron està operatiu des d'ahir, i sobrevolarà tant els carrers del nucli urbà com, si es dona el cas, l'entorn natural de Matadepera". Cabot va indicar que disposen de la planificació per tal de fer-lo servir "sempre que hi hagi una incidència per a la qual el dron pugui esdevenir útil".

El cos ha creat precisament una Unitat de Drons (conformada per tres agents i pel mateix cap de la Policia Municipal com a director d'operacions). Els darrers mesos, tots ells han rebut una formació especialitzada amb l'objectiu de saber manipular l'aparell, impartida per l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral (Epsi) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

"Delta" és capaç de tenir una autonomia de vol de fins a 35 minuts de durada i tècnicament pot arribar a recórrer un radi d'uns dos quilòmetres. Pel que fa a l'alçada a la qual arriba, legalment aquesta no pot ser superior als 120 metres. De fet, l'aparell està programat per no anar més amunt una vegada que ha assolit tal límit. A més, "Delta" està interconnectat amb les càmeres de videovigilància instal·lades als carrers de Matadepera, donat que treballa amb el mateix "software".

L'aparell compta amb tots els permisos corresponent de l'Agència Aèrea Estatal i el seu cost ha estat de 15 mil euros.

Menys robatoris

Encara que una de les tasques principals del dron serà esdevenir un element dissuasiu dels eventuals robatoris a les cases del municipi, ahir, el cap de la Policia Local de Matadepera, Xabier Cabot, va indicar que aquests havien caigut substancialment en l'últim any. En concret, Cabot va quantificar el descens en un 81 per cent amb relació a les mateixes dates de l'any passat.

A la demostració d'ahir, hi va assistir l'alcalde de Matadepera, Nil López, que va estar acompanyat pel conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i per la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Montse Royes, que havia estat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament matadeperenc.

L'alcalde de la localitat va destacar que "les tecnologies aplicades són el present i el futur" i va ressaltar l'important paper que l'estrenat dron pot tenir "en vetllar per la seguretat ciutadana" en una localitat que té una baixa densitat de població i molts quilòmetres de carrers.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va posar un exemple de l'ús i l'eficàcia creixent dels drons en l'àmbit policial. "En el recent i malaurat incendi d'una nau industrial a Badalona, l'estructura de l'edifici va quedar tan debilitada que això impedia que els bombers i la policia hi poguessin entrar -va explicar-. De manera que inicialment la visió de l'espai interior de l'edifici va efectuar-se a través d'un dron".

En l'acte, el conseller d'Interior va agrair la tasca que realitzen els cossos policials en el context de pandèmia. I va recordar la necessitat de ser prudents ara que s'acosten el Nadal, amb un exemple a evitar: "Als Estats Units, després del Dia d'Acció de Gràcies, equivalent al Nadal, la velocitat de transmissió del virus va pujar en vertical".