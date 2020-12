Control policials a les comarques catalanes confinades

23.12.2020 | 12:36

El túnel del Cadí (C-16) ha registrat aquest dimecres cues quilomètriques de vehicles que volien accedir a la Cerdanya. Els Mossos d'Esquadra paren un per un a tots els vehicles i demanen la documentació als conductors. Molts d'aquests que volien accedir a la Cerdanya han hagut de girar cua, obligats pels agents. Un helicòpter dels Mossos també sobrevola la zona per controlar la circulació al peatge del túnel del Cadí.

Aquest, però, no és l'únic control que la policia té ubicat a la Cerdanya i n'hi ha d'altres repartits pel territori com ara Martinet (N-260). Molts dels conductors portaven la documentació necessària per poder viatjar, però altres han hagut de girar argumentant que desconeixien el tancament de la Cerdanya. Les cues venen motivades després de que el Govern va anunciar ahir tancar la Cerdanya i també el Ripollès per l'impacte de la Covid i no es deixa entrar a les persones que no poden justificar el desplaçament. Les dues comarques queden aïllades des d'avui i fins el 6 de gener.