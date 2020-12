Matadepera estrena un dron policial per evitar robatoris

Emili González

22.12.2020 | 13:56

La Policia Local de Matadepera compta des d'avui amb un aliat tecnològic per evitar robatoris en el municipi i per contribuir a la seguretat ciutadana en general. Es tracta del dron "Delta", el primer emprat per una policia municipal a Catalunya que és capaç d'emetre imatges en directe. Aquestes arriben en "streaming" a les dependències policials, o bé a les "tablets" dels cotxes patrulla.

El dron, que pesa 3,5 quilos i disposa d'una càmera d'infrarojos, megafonia i un focus com a accessoris, s'ha enlairat per primer cop aquest matí a la Plaça de l'Ajuntament de Matadepera. A l'estrena hi ha assistit el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, així com l'alcalde del municipi, Nil López.