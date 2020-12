Les emprenedores que han participat en el projecte, amb les representants municipals. Ajuntament de Sant Cugat Les emprenedores que han participat en el projecte, amb les representants municipals.

Sant Cugat

Dotze dones impulsen projectes amb el programa "Take Off"

Redacció

18.12.2020 | 21:01

Aquesta setmana s'ha clausurat la primera edició del programa d'impuls i suport a l'emprenedoria femenina "Take Off", una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Sant Cugat i que ha comptat amb l'estreta col·laboració de la Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat (XDESC). L'acte de clausura s'ha celebrat al Celler Modernista del municipi i ha comptat amb la presència de la tinenta d'alcaldia de Promoció econòmica, Empresa, Ocupació i Comerç, Elena Vila, i la presidenta de la XDESC, Marta Fàbregas. En aquesta primera edició, dotze dones empresàries seleccionades d'entre un total de quaranta candidatures han impulsat el seu projecte mitjançant...