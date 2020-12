Les mesures restrictives no ho són tant i afecten més a l'hostaleria

18.12.2020 | 10:29

Les noves mesures restrictives contra els contagis de Covid-19 que ha anunciat aquest matí el Govern de la Generalitat no seran tan dures com s'esperava i es començaran a aplicar a partir de dilluns 21 de desembre. En realitat es mantenen a grans trets les que estaven vigents i tan sols afecten amb més duresa a bars i restaurants, que veuran encara més restringits els seus horaris d'apertura.

Les principals mesures són les següents:

Confinament: Es manté la previsió del confinament perimetral comarcal, amb l'excepció de desplaçaments a visitar familiars, a segones residències o bé hotels i amb la condició que s'ha de fer nit. L'Alt Urgell i Andorra serà una única comarca. Només es permetrà l'entrada i sortida de Catalunya per visitar familiars

Trobades: Es mantenen les reunions amb un màxim de 6 persones de no més de dues bombolles. Els dies assenyalats, com la nit de Nadal, Nadal, Cap d'Any i Reis, les reunions podran ser d'un màxim de 10 persones d no més de dues bombolles.

Toc de queda: Cada dia es mantindrà a les 22 hores fins a les 6 h. Els dies assenyalats com Nit de Nadal o nit de Cap d'Any serà fins a la 1 de la matinada; la nit de Reis, el toc de queda s'iniciarà a les 23 h.

Hostaleria: Es podran servir esmorzars de 7.30 h. fins les 9.30 h.. A aquesta hora s'haurà de tancar i obrir novament per servir dinars de 13 h. fins a les 15.30 h. Al vespre nomes es podrà obrir per recollir menjar fins a les 22 h. i per lliurar a domicili fins a les 23 h. Els aforaments interiors continuaran sent del 30 per cent i les taules no podran acollir més de quatre persones, excepte si són membres d'una única bombolla de convivència.

Cultura: Es mantenen els aforaments al 50 per cent amb un màxim de 500 persones o 1.000 si la ventilació és òptima. L'única novetat és que no hi haurà activitats fora de la programació habitual dels establiments culturals.

Centres comercials: Espais de menys de 800 metres quadrats podran obrir amb un 30 per cent de l'aforament. Als comerços més grans s'amplia l'aforament al 30 per cent sobre el total de la superfície de venda i podran obrir, a excepció de les zones comunes i la restauració tant en terrasses com a interiors.

Gimnasos: Les instal·lacions esportives en espais tancats mantindran un aforament màxim del 30 per cent, sempre amb bona ventilació, amb cita prèvia, amb vestidors tancats i que les activitats grupals siguin amb mascareta.