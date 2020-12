Espanya començarà a vacunar el 27 de desembre

EFE

18.12.2020 | 12:50

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres que Espanya començarà el procés de vacunació diumenge de la setmana que ve, 27 de desembre, només un dia després de rebre les primeres dosis de Pfizer. En roda de premsa, el titular de Sanitat ha explicat que les injeccions arribaran a totes les comunitats, si bé encara es "estan acabant d'ajustar tots els aspectes logístics en coordinació amb Europa", i seran els residents de centres sanitaris i sociosanitaris i el seu personal de primera línia els primers als quals se'ls hi administri.

Illa no ha pogut precisar quantes dosi rebrà el nostre país perquè encara està pendent de confirmació per part de la Comissió Europea, encara que sí que ha dit que "no seran totes les que volguéssim" perquè la vacunació serà progressiva. "Significa això el principi de la fi de la pandèmia, no la fi de la pandèmia", ha avisat.