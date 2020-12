ERC guanyaria les eleccions amb JxCat trepitjant-li els talons, segons el CEO

EFE

18.12.2020 | 11:45

ERC guanyaria les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer, amb 35 diputats, tot i que amb JxCat retallant distàncies i trepitjant-li els talons, amb 30-32 escons, seguits del PSC (25), segons l'última enquesta del centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. L'enquesta, realitzada per GESOP a partir de 1.500 entrevistes fetes entre el 25 de novembre i el 7 de desembre, arriba escassos dies abans que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, signi dimarts que ve el decret de convocatòria automàtica d'eleccions per al 14F. Segons l'estimació de vot del CEO, Ciutadans cauria de la primera a la quarta posició, perdent més de la meitat dels seus diputats fins a situar-se en 14-16 escons, mentre que la CUP pujaria fins a 8-9 representants, Catalunya en Comú Podem i el PP empatarien (7-9), Vox entraria per primera vegada al Parlament (4-6) i el PDeCAT es quedaria als llimbs (0-1).