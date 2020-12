L'hostaleria diu que no podrà assumir tornar a tancar i es planteja demandar el Govern

EFE

17.12.2020 | 11:03

L'hostaleria i la restauració catalana han advertit que no podran assumir un nou tancament, davant la possibilitat que la Generalitat posi en marxa noves restriccions per contenir l'avanç de la pandèmia, i es planteja demandar el Govern "per inacció" i en defensa del sector.

En un comunicat conjunt, les associacions del sector han assegurat que, davant la "falta de diàleg del Govern i la seva inacció continuada", es plantegen la presentació d'una demanda col·lectiva contra el govern català en defensa del sector, ja que aquest "no pot admetre" que des del primer moment se l'hagi assenyalat com a culpable dels rebrots. A més, han demanat mantenir les condicions actuals de restricció i han assegurat que, segons el mateix departament de Salut, la principal font de contagi és l'àmbit privat.

Els hostalers consideren que tornen a patir la "improvisació" que tant de mal ha fet als seus negocis, creant expectatives que es frustren sense diàleg i veient com, ni tan sols, se'ls escolta. En aquest sentit, creuen que les declaracions "imprecises" del Govern les últimes hores els agafen una altra vegada "obrint establiments, contractant personal amb les neveres plenes... a les portes de Nadal". Per això, han proposat que es facin inspeccions i que es castigui els infractors en concret i no tota l'hostaleria, que a les zones despoblades, que solen coincidir amb les que tenen millors dades, s'ampliï la mobilitat, i que es facin accions sanitàries "més precises".