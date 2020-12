Espanya és un dels països més permissius amb les tabaqueres

17.12.2020 | 11:13

Espanya és un dels països més permissius amb les "interferències" de les tabaqueres en polítiques de salut, al nivell de Kazakhstan o Malàisia, segons un estudi internacional que recomana, entre d'altres qüestions, limitar les funcions del Comissionat per al Mercat de Tabacs i traspassar a Sanitat algunes de les seves competències. L' estudi recorda dos casos de "portes giratòries": José María Aznar es va convertir en 2018 en consultor de Philip Morris Internacional per a Amèrica Llatina per tal de promoure el cigarret electrònic i, d'altra banda, l'exministra Cristina Garmendia forma part de la junta directiva de Logista, com abans ho van fer Luis de Guindos i Eduardo Zaplana.