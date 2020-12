Els geriàtrics catalans faran un test d'antígens a tots els residents abans del Nadal

16.12.2020 | 12:18

Totes les persones grans que viuen en residències de Catalunya seran sotmeses a partir de dilluns i abans de Nadal a un test d'antígens, com a mesura prèvia per poder sortir a passar les festes amb les seves famílies. Després de les festes, als interns en residències se'ls hi farà una PCR per confirmar que no s'han infectat. Així ho estableix el protocol que ha aprovat avui el Departament de Salut, que recomana als interns en residències que vulguin passar el Nadal amb els seus familiars que facin sortides d'almenys tres dies i als familiars que els acullen al seu domicili que tinguin una especial cura durant els 7 dies anteriors a la visita o sortida.