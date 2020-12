A Catalunya hi ha 37 naus habitades com la que es va incendiar a Badalona

16.12.2020 | 12:07

Els Mossos d'Esquadra han detectat a tot Catalunya 37 naus habitades "que podrien trobar-se en circumstàncies similars" a la que es va incendiar a Badalona (Barcelonès), en la qual vivien un centenar de persones sense llar i sense papers i on van morir com a mínim quatre persones, segons ha informat aquest matí el conseller d'Interior, el terrassenc Miquel Sàmper. Tot i que no ha precisat l'emplaçament d'aquestes naus, ha detallat que, segons les dades de la policia catalana, no s'ha localitzat cap a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent i Catalunya Central.