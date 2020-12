Castellbisbal, entre els municipis de més de 5.000 habitants amb un PIB per habitant més alt

Redacció

16.12.2020 | 11:31

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), hi ha 10 municipis de més de 5.000 habitants amb un producte interior brut per habitant que supera el doble del de la mitjana de Catalunya l'any 2018. Martorell, amb 113.000 euros per habitant, segueix sent el municipi amb el PIB per càpita més elevat de Catalunya, seguit de Castellbisbal, al Vallès Occidental, amb 94.600 euros. La resta de municipis que doblen la mitjana catalana són la Canonja, Sant Esteve Sesrovires, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Celrà, Polinyà, Sant Fruitós de Bages i el Prat de Llobregat. A l'altre extrem, dos municipis tenen un PIB per habitant inferior als 10.000 euros: Santa Margarida de Montbui (9.400 euros) i Badia del Vallès (7.700 euros).

Tots els municipis de més de 50.000 habitants mostren una evolució positiva del PIB per habitant l'any 2019 (dades avançades) en comparació amb l'any anterior. Els increments més rellevants corresponen al Prat de Llobregat (5,3%) i Cerdanyola del Vallès (4,6%), mentre que els municipis de l'Hospitalet de Llobregat i Rubí són els que han registrat augments més moderats, tots dos amb un 2,4%. Hi ha 9 d'aquests municipis que mostren un PIB per habitant superior al de la mitjana catalana (32.900 euros per habitant), encapçalats pel Prat de Llobregat (amb 67.200 euros per habitant), Sant Cugat del Vallès (54.200 euros) i Barcelona (48.500 euros) i seguits per Girona, Granollers, Tarragona, Cerdanyola del Vallès , Cornellà de Llobregat i Lleida.