El restaurant Garbí de Castellar obté la distinció Bib Gourmand de Michelin

15.12.2020 | 11:47

Michelin ha presentat la nova selecció 2021 de la Guia MICHELIN España & Portugal, en la qual 3 restaurants accedeixen, amb honors, a la categoria de dues Estrelles MICHELIN. Es tracta de Bo.Tic, a Corçà, portat pel xef Albert Sastregener; Cinc Sentits a Barcelona, dirigit pel xef Jordi Artal i el restaurant Culler de Pau, a O Grove, amb el xef Javier Olleros marcant la seva empremta darrere els fogons. A més, 21 establiments reben la seva primera Estrella, 53 s'afegeixen als restaurants que compten amb la distinció Bib Gourmand, i 21 reben la nova Estrella Verde MICHELIN.

Entre els nous restaurants amb la distinció Bib Gourmand, que reconeix establiments que destaquen per una molt favorable relació qualitat/preu, hi ha el Garbí de Castellar del Vallès. Es tracta d'un restaurant familiar obert des de 1976 on fan una "cuina de qualitat amb personalitat, on treballem els productes de temporada i proximitat i mantenim una selecció de plats i guisats tradicionals que en diem 'Els clàssics de sempre'", expliquen els responsables, que també destaquen que ofereixen "uns menús diaris a l'abast de tothom".