Línies d'alta tensió al seu pas per l'avinguda de Can Fatjó, que l'Ajuntament vol eliminar. Línies d'alta tensió al seu pas per l'avinguda de Can Fatjó, que l'Ajuntament vol eliminar.

Rubí

Pressupost de 80 milions per al 2021, un 2% menys que enguany

Redacció

11.12.2020 | 20:49

L'Ajuntament de Rubí va aprovar en un ple extraordinari un pressupost de 80,3 milions d'euros per al 2021, que suposa un 2% menys que el d'enguany. La xifra es complementa amb un crèdit de 18,5 milions destinat a inversions i per a promoure projectes de ciutat, en previsió d'una possible davallada d'ingressos tenint en compte la crisi actual. Els comptes van tirar endavant amb els vots a favor de l'equip de govern (PSC i ECP), mentre que ERC es va abstenir i Cs, VR i AUP van votar en contra. L'alcaldessa, Ana María Martínez, va explicar que aquests comptes es caracteritzen per una previsió de disminució dels ingressos i despeses i el manteniment d'aquells serveis i recursos fonamentals per...