Nova eina per consultar convocatòries i ajudes per al teixit empresarial

Nova eina per consultar convocatòries i ajudes per al teixit empresarial

11.12.2020 | 11:07

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha posat en marxa una nova eina per consultar les convocatòries i ajudes vigents més importants pel teixit empresarial. Aquesta eina, accessible des de la web del Consell, està pensada per a la consulta de les empreses i autònoms de la comarca i també per a l'ús dels professionals de les administracions i agents socials a l'hora d'informar i acompanyar al teixit empresarial.

La nova eina és una taula interactiva que presenta de forma visual i pels quatre tipus els recursos recollits. Complementa l'eina ja existent de Mesures locals i repositari legal supralocal i el Directori de recursos de la Covid-19 que el Consell Comarcal ha engegat al llarg d'aquest 2020 per facilitar l'accés a la informació sobre qualsevol qüestió relacionada amb la pandèmia. Actualment, s'hi poden consultar fins a un total de 49 convocatòries i ajudes vigents que s'ordenen en quatre àmbits: ajudes i prestacions econòmiques Covid-19, principals programes i ajudes generals, finançament i ajudes econòmiques municipals Covid-19.