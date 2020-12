El virus suma 1.469 contagis i 33 morts més a Catalunya

10.12.2020 | 11:13

La situació epidemiològica es manté estabilitzada a Catalunya, on la velocitat de transmissió del virus (Rt) es manté per segon dia a 0,96, mentre disminueixen a poc a poc les persones hospitalitzades, tot i que des d'ahir s'han diagnosticat 1.469 nous contagis i s'han reportat 33 morts per Covid més. La incidència acumulada de casos en els últims catorze dies (IA14) ha pujat fins a 213,29, un més que la vigília. A Catalunya hi ha avui un total de 1.491 persones hospitalitzades per coronavirus, 92 menys que ahir, de les quals 360 estan greus a les UCI, 12 menys que dimecres; i el nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 16.251, dels quals 33 han estat notificats en les últimes 24 hores.