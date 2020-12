Els bombers no descarten més víctimes en l'incendi de Badalona, ja controlat

En l'incendi de Badalona, ja controlat

10.12.2020 | 11:17

Els bombers no descarten trobar més víctimes mortals a l'interior de la nau ocupada de Badalona en què ahir a la nit es va declarar un incendi que ha provocat la mort de dues persones i una vintena de ferits, i que finalment ha estat controlat, tot i que encara no és possible accedir-hi.

Tal com ha explicat als mitjans el cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, durant les tasques d'extinció aquesta matinada s'han produït quatre col·lapses parcials de l'estructura, que està en imminent risc d'esfondrament, i que han posat en risc els mateixos professionals.

L'incendi es va originar ahir a la nit en un edifici industrial ocupat al barri de Gorg, abandonat des de fa anys, però en el qual residien al voltant d'un centenar de persones, i la causa encara es desconeix.

A causa de les flames, dues persones han mort, dues estan en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el Germans Trias i Pujol (Can Ruti), respectivament, i hi ha cinc ferits en estat greu, dels quals quatre han estat derivats també a Can Ruti i un altre a l'Hospital del Mar, així com una dotzena de ferits lleus.