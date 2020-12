El virus dóna un respir a Catalunya i baixen Rt, contagis i pacients a l'UCI

EFE

09.12.2020 | 11:09

La situació epidemiològica ha tornat a millorar per quart dia consecutiu a Catalunya, on la velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) ha baixat dues centèsimes, fins a 0,96, han disminuït en 14 els pacients greus a la UCI, han baixat a 879 els nous contagis en les últimes 24 hores i no s'ha reportat cap defunció.

Segons les dades actualitzades aquest dimecres pel departament de Salut, condicionades pel pont de la Puríssima, en què s'han fet menys cribratges i s'han obtingut menys diagnòstics, el risc de rebrot, l'índex de creixement potencial de la pandèmia, s'ha situat en 190 punts EPG, quatre menys que ahir, i també ha baixat la incidència acumulada de casos en els últims catorze dies (IA14) fins a 212,65, dos menys que el dia abans.

A Catalunya hi ha avui un total de 1.583 persones hospitalitzades per coronavirus, nou més que ahir, de les quals 372 estan greus a les UCIs, fet que suposa catorze menys que dimarts.