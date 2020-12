Les sardines perillen a la costa catalana per la pressió pesquera i el clima

09.12.2020 | 11:49

Els bancs de sardines i de seitons, espècies que representen el 40% de les captures al nord-oest del Mediterrani, al litoral català i francès, estan en declivi per culpa de la pressió pesquera i l'escalfament de les aigües pel canvi climàtic, segons un estudi de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona .La sardina i el seitó són espècies molt abundants a l'ecosistema, però presenten fluctuacions naturals de la seva abundància a causa de canvis ambientals. Això, sumat a la pressió pesquera en aquells moments en què les condicions ambientals no són favorables, pot portar les seves poblacions al col·lapse", adverteix l'estudi. "No es tracta de suprimir la pesca, sinó d'optimitzar-la, és a dir, de regular-la i desplaçar-la, per assegurar la conservació dels recursos."