Vacarisses

07.12.2020 | 20:20

L'Ajuntament de Vacarisses està retirant alguns parcs infantils per trobar-se en terrenys no municipals, cometent, per tant, una irregularitat. Fa un temps ja es va retirar un a la Font de l'Orpina i els següents seran els de la Plaça Catalunya i La Farinera. Mentrestant, s'està estudiant l'ús de la resta de parcs en la mateixa situació irregular.