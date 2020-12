L'Ajuntament de Matadepera destinarà el pròxim any 1,2 milions a inversions. L'Ajuntament de Matadepera destinarà el pròxim any 1,2 milions a inversions.

Matadepera

Aprovat un pressupost de 13,7 milions d'euros per al 2021

Redacció

07.12.2020 | 20:20

A un total de 13,7 milions d'euros ascendeix el pressupost de l'Ajuntament de Matadepera per al 2021, el qual va ser aprovar en l'últim ple municipal, celebrat de manera telemàtica. Aquesta xifra és la més elevada en la història de les finances municipals, i trenca la dinàmica dels tres darrers anys on s'havia pressupostat menys que als exercicis anteriors. "Són uns pressupostos on s'ha fet un esforç per incrementar la inversió i els ajuts per a lluitar contra la pandèmia", va afirmar en la sessió plenària l'alcalde, Nil López (Junts per Matadepera). La regidora d'Economia i Hisenda, Bet Fonollosa, va apuntar que aquests comptes presenten...