"El foraster" (TV3) fa parada a Rellinars

07.12.2020 | 11:08

Aquesta tardor, Quim Masferrer ha tornat a la carretera per conèixer la gent dels pobles de Catalunya i descobrir-ne les petites grans històries. I aquest dilluns "El foraster" (TV3, 22.05h) trepitja per primera vegada la comarca del Vallès Occidental amb la visita al poble de Rellinars.

El municipi és conegut per ser el lloc de naixement del set vegades campió del món de trial, Jordi Tarrés, i en Quim hi arriba amb la il·lusió de buscar qui va ser un dels seus ídols de joventut. A més de trobar-hi Tarrés, i fins i tot de sortir amb ell a fer una volta espectacular en moto, en Quim al·lucinarà amb l'Erik, un home força expressiu que té la peculiar afició d'agafar insectes amb les mans. A més, coneixerà un altre Quim, que es dedica a enfilar-se als arbres, i compartirà una estona de joc esbojarrat amb la canalla del poble. Entre la gent gran de Rellinars trobarà dos entranyables amics, en Pere i en Joan, que fa anys que riuen i ploren junts, però que no hi ha manera que comparteixin un àpat, perquè en això tenen gustos ben diferents.

Per acabar, en Quim també coneixerà un altre veí molt especial de Rellinars, en Seny, un jove originari de Guinea Conakry, que després d'haver travessat gairebé tot Àfrica –fent el que ell anomena "el camí de la mort"– ha trobat en aquest poble el seu racó de món.