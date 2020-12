Les sortides de Barcelona van pujar un 5% abans del tancament municipal previ al pont

EFE

04.12.2020 | 11:35

Les sortides de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona van augmentar ahir dijous, abans del tancament perimetral del cap de setmana previ al pont de la Constitució, un 5% respecte al mateix dia de la setmana passada, mentre que aquest divendres s'han mantingut sense variació.

Segons ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit (SCT), entre les 00.00 hores i les 24.00 hores d'ahir van sortir de Barcelona i la seva àrea metropolitana un total de 485.118 cotxes, cosa que suposa un augment del 5% respecte al flux de la mobilitat registrada el dijous de la setmana anterior i un 9% més que l'últim dijous d'octubre passat, previ a la decisió d'imposar el confinament municipal els caps de setmana a Catalunya.

D'aquesta manera, molts catalans van optar per sortir ahir de Barcelona abans del 'toc de queda' de les 22.00 hores i del confinament municipal que ha començat avui divendres a les 06.00 hores per així poder passar fora el pont de la Constitució, tot i que el Govern ha fet una crida a no desplaçar-se a les segones residències i a romandre aquests dies a casa.