Les agències de viatges veuen sentenciada la campanya nadalenca amb el pla del Govern central

04.12.2020 | 11:52

L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), que reuneix més de 500 agències associades de tot Espanya, creu que el pla del Govern central per frenar la Covid-19 "sentencia definitivament" l'activitat turística en aquestes dates nadalenques, i alerta de tancaments en el sector. Segons l'opinió d'Acave, el pla de restriccions és "nefast" per al sector turístic, perquè la mobilitat es limita a motius familiars i a circumstàncies excepcionals, i així "elimina qualsevol possibilitat d'activitat per a les agències de viatges, hotels, empreses de transport i altres operadors de reactivar la seva activitat".

Per això, adverteix que la decisió "pot suposar el tancament definitiu de moltes agències de viatges i la pèrdua de milers de llocs de treball.