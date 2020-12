Empitjora la situació epidèmica a Catalunya, que no podrà passar de tram

Empitjora la situació epidèmica a Catalunya, que no podrà passar de tram

Empitjora la situació epidèmica

EFE

03.12.2020 | 11:22

La velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) a Catalunya ha tornat a pujar per tercer dia consecutiu i s'ha situat en 0,92, tres centèsimes més que ahir, el que obliga el Govern a frenar la desescalada i no poder avançar al tram 2 de reobertura d'activitats dilluns que ve. També el risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de la pandèmia, que baixava a Catalunya des del 23 d'octubre, ha tornat a pujar per tercer dia consecutiu i s'ha situat en 217 punts, set més que ahir, mentre que baixa lleugerament el nombre de persones hospitalitzades.

Les dades epidemiològiques actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut confirmen que s'ha trencat la tendència a la baixa de l'epidèmia i que tornen a rebrotar els casos després de l'obertura parcial fa 10 dies de bars, restaurants, gimnasos, cinemes i teatres. No obstant això, encara baixa el nombre de persones hospitalitzades per Covid-19, que avui és 1.591 pacients, un total de 83 menys que ahir, de les quals 438 es troben greus a la Unitat de Cures Intensives (UCI), onze menys que la vigília.