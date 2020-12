El Consell Comarcal forma 86 joves en cinc especialitats del sector de la indústria

03.12.2020 | 12:00

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat la segona edició del projecte "Industrialitza't i transforma el seu futur" per activar l'ocupació de joves vallesans a la indústria de la comarca. Hi participen 86 nois i noies que reben acompanyament i formació en cinc especialitats del sector de la indústria per tal de poder tenir aquest sector com una opció de futur en la seva trajectòria professional.

Aquest mes de novembre s'han iniciat cinc especialitats formatives Logística –que es desenvolupa al Centre de serveis per a empreses i persones emprenedores Can Gabarra de l'Ajuntament de Polinyà- ,Manteniment de robots –formació realitzada al Centre Tecnològic de la Fundació Eurecat a Cerdanyola del Vallès-, Operacions auxiliars indústria tèxtil -realitzada a l'Escola tècnica del Vestir a Sabadell; Economia circular i indústria 4.0 – que s'imparteix a la UAB- i Qualitat alimentària –que es desenvolupa a l'Ajuntament de Ripollet per part de l'empresa Biotecnal, S.A. A més, en paral·lel a la seva formació en el marc de les cinc especialitats, els joves participen en actuacions amb metodologies innovadores d'orientació i capacitació per al jovent per compartir coneixement i aprenentatge.

El projecte va dirigit a persones joves de la comarca del Vallès Occidental inscrites en el Pla de Garantia Juvenil, d'entre 16 i 29 anys, en situació d'atur i en l'actualitat sense estar en cap procés formatiu. En la primera edició hi van participar 200 persones i es va assolir un 35% d'inserció laboral i/o educativa.