La transmissió del virus accelera a Catalunya i compromet la desescalada

La velocitat de transmissió del coronavirus (Rt) a Catalunya ha accelerat per segon dia consecutiu després de més d'un mes de descens i s'ha situat en 0,89, cinc centèsimes més que ahir, cosa que compromet el segon tram de la desescalada que havia de començar dilluns i que està condicionat al fet que la Rt no pugi de 0,90.

També el risc de rebrot (EPG), l'índex de creixement potencial de la pandèmia, que baixava a Catalunya des del 23 d'octubre, ha tornat a pujar per segon dia consecutiu i s'ha situat en 210 punts, nou més que ahir, mentre que baixa lleugerament el nombre de persones hospitalitzades.

Segons Salut, el nombre total d'infectats confirmats amb tota mena de proves des de l'inici de l'epidèmia és de 343.867, dels quals 1.462 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, mentre que la xifra de morts per Covid-19 ha arribat avui a 15.967.