El sector turístic reclama tests ràpids als aeroports espanyols

01.12.2020 | 12:25

Els hotels de Barcelona, les agències de viatges i els organitzadors de viatges d'empresa a Espanya i l'aerolínia Vueling han reclamat avui de manera conjunta que es duguin a terme test ràpids d'antígens a tots els aeroports espanyols per reactivar el turisme. El sector turístic uneix la seva veu a favor d'aquests tests, que consideren essencials per tal de dinamitzar la mobilitat entre països i insuflar vida en un àmbit d'activitat que és estratègic per a l'economia catalana i espanyola. A favor d'aquests tests, assenyalen que detecten, de manera ràpida, la presència d'una infecció per la Covid-19, pel que són més adequats que les PCR en algunes circumstàncies, i que el seu cost és més reduït.