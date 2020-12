Pressupost de 9,5 milions per al 2021

Vacarisses

01.12.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Vacarisses va aprovar en el seu últim ple el pressupost per al 2021: puja a 9,5 milions d'euros i suposa un increment de 163 mil euros amb relació al d'aquest any. L'alcalde, Antoni Masana, va qualificar-los de "realistes i prudents", tenint en compte la situació actual de pandèmia. De fet, la despesa ordinària disminueix perquè no es comptabilitzen alguns ingressos d'equipaments per si s'han de suspendre activitats. També en relació amb la Covid, es reserven 150 mil euros en un fons de contingència per disposar-ne si cal, igual que el romanent de tresoreria no utilitzat enguany. A banda, no s'han comptabilitzat els ingressos procedents del Fons de Cooperació Local de la Generalitat (uns 140 mil euros) ni els de la Diputació de Barcelona per lluitar contra la crisi. Pel mateix motiu, la partida de Serveis Socials augmenta un 5,1%, amb l'objectiu de continuar donant suport a les famílies vulnerables i que més estan patint les conseqüències de la crisi actual. Els comptes es van aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC) i del PSC, a l'oposició.