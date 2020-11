Lluís Puig crida a fer servir les eines digitals per difondre els "Pastorets"

30.11.2020 | 12:55

El president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Lleonard del Río ha assenyalat en roda de premsa que els grups de Pastorets estan treballant per aixecar les representacions d'aquesta temporada, que evidentment estaran adaptades a les circumstàncies i a les normatives vigents: a dia d'avui es permeten assajos amb grups estables de fins a sis persones i també s'està assajant on-line. Del Río s'ha mostrat esperançat que podrem "superar els entrebancs", i demana a l'administració que, a nivell de normativa de represa, s'equiparin les representacions de Pastorets a les de teatre professional perquè "la distància entre ambdós no és tanta i s'ha d'analitzar el fenomen de manera global sense tenir en compte només si hi ha o no un salari". L'exconseller de Cultura i actual Director de Promoció Internacional de Cultura Popular, el terrassenc Lluís Puig, ha remarcat que "la cultura popular està en plena avantguarda des de fa molt de temps" i que la situació actual és una bona oportunitat per aprofitar "les eines digitals que ens permeten arribar a més públic i multiplicar la difusió a nivell global". Puig també ha defensat l'actitud de les persones com a salvaguarda del patrimoni immaterial com és la cultura popular.