30.11.2020 | 12:45

A Catalunya viuen 33.736 persones amb el VIH, dels quals un 87% són homes, i una taxa d'incidència de la infecció de 6,1 casos per cada 100.000 habitants, segons dades de la Generalitat.La mitjana d'edat d'aquestes persones és de 35 anys i la principal via de transmissió dels nous diagnòstics va ser en homes que tenen sexe amb altres homes (61%), mentre una quarta part va ser en homes i dones heterosexuals (26%). Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, que es commemora cada 1 de desembre, aquest any 131 entitats públiques i privades s'han sumat al manifest promogut pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH. El comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2020 a Catalunya reivindica "sincronitzar" els esforços de les entitats comunitàries, les societats científiques i la ciutadania per "aconseguir millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, fer el diagnòstic i tractar-les precoçment, així com abordar nous reptes com l'envelliment prematur de les persones amb VIH de manera efectiva".