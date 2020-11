Aquests dies s'ha fet servir una plataforma elevadora de 23 metres. Aquests dies s'ha fet servir una plataforma elevadora de 23 metres.

Sant Cugat

En marxa noves obres de millora al Monestir

Redacció

27.11.2020 | 20:17

L'Ajuntament de Sant Cugat ha encetat noves obres de rehabilitació i millora al Monestir. Els treballs, amb un pressupost de cent mil euros, s'emmarquen en el programa permanent de manteniment, preservació i promoció del recinte. L'objectiu és obtenir dades per analitzar les causes dels petits desplaçaments que s'han detectat a l'estructura del campanar, la façana principal i les naus nord i central de l'església. Es tracta d'uns desplaçaments de centímetres que entren dins de la normalitat per l'antiguitat de l'edifici i que s'estan comprovant mitjançant la monitorització que el Departament d'enginyeria civil i ambiental de la UPC va instal·lar l'any...