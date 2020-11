Trapero es reuneix a Madrid amb el director de la Guàrdia Civil

27.11.2020 | 11:29

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, s'ha reunit en les últimes hores a Madrid amb el Director Adjunt Operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil, en el marc de la ronda de contactes que està mantenint amb les principals autoritats policials i judicials després de la seva restitució. la reunió amb el DAO de l'institut armat, Pablo Salas, es va celebrar ahir, a petició de Trapero, que ja s'havia posat en contacte prèviament amb els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya. Després de la seva restitució el passat 12 de novembre, tres anys després del 155, al capdavant dels Mossos d'Esquadra, una vegada va ser absolt en el judici per rebel·lió a l'Audiència Nacional, Trapero va anunciar que havia cridat als màxims responsables de la Guàrdia Civil i Policia Nacional a Catalunya per posar-se a la seva disposició i que també s'entrevistaria amb els responsables dels dos cossos a Madrid. El major no està publicitant les seves trobades, ja que les emmarca en les relacions habituals que han d'existir entre els cossos policials.