SAP-FEPOL defensa l'actuació amb tasser a Sabadell i demana no criminalitzar

27.11.2020 | 15:17

El sindicat SAP-FEPOL ha defensat aquest divendres l'actuació dels Mossos amb tasser -pistola elèctrica- per reduir una jove a Sabadell (Vallès Occidental), que va acabar detinguda per atemptat a l'autoritat i danys, i ha reclamat que no es criminalitzi el cos.



Els fets van passar cap a les 13.00 hores d'abans d'ahir, quan la noia va anar amb la seva mare a un centre mèdic a Sabadell i, a causa dels protocols pel coronavirus, no van deixar entrar la seva progenitora.



La noia es va posar llavors nerviosa i va començar a provocar danys a les instal·lacions i a agredir el personal sanitari, segons han informat a Efe fonts policials.



Agents de la unitat ARRO dels Mossos d'Esquadra van acudir al lloc i, en seguir la noia molt agressiva, i a què va lesionar lleument dos agents, als quals va colpejar, li van advertir que utilitzarien la pistola elèctrica per reduir-la, com finalment va acabar passant.





Atenció??



Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser de @mossos és molt preocupant i desproporcionada.



Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres ?? saidavi@iridia.cat#StopTaser pic.twitter.com/lLkWqnichW — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 26, 2020

En un comunicat, el sindicat SAP-FEPOL ha defensat l'actuació de la policia catalana que va seguir "en tot moment" els protocols, i lamenta que algunes entitats aboquin una crítica "subjectiva"."Condemnem que, aprofitant part d'unes imatges que no recullen en cap cas tota l'actuació policial, es faci una valoració precipitada, parcial i totalment subjectiva, que no s'ajusta gens a la realitat ocorreguda", indica el sindicat, en referència a les imatges que l'associació de drets humans Iridia va penjar ahir a les xarxes socials.Per a aquest sindicat, amb això s'intenta "criminalitzar la institució del cos dels Mossos i la utilització d'una eina com el dispositiu conductor d'energia".Andrés García, d'Iridia, ha informat avui divendres que s'han posat ja en contacte amb la jove per treballar en la denúncia, en la qual el paper de l'associació serà el de prestar el seu suport, i ha demanat una investigació interna al cos dels Mossos sobre aquesta actuació policial en concret.García ha dit que la jove era a terra en el moment de la utilització de la tasser, de manera que podria haver estat reduïda d'una altra manera, i que hi havia una superació numèrica d'efectius dels Mossos